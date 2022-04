Osterberg

vor 16 Min.

So plant Bauherr Michael Mieth sein Tiny House in Osterberg

In Osterbergs soll das erste Tiny House entstehen. Bauherr Michael Mieth hat sich dafür das idyllisch gelegene Baugrundstück am Kapellenweg ausgesucht.

Plus Michael Mieth will in Osterberg ein Tiny House bauen. Doch noch fehlt etwas Wichtiges. Wir begleiten den Bauherrn auf seinem Weg zum kleinen, feinen Eigenheim.

Von Armin Schmid

So einen Bauantrag hat es in Osterberg noch nie gegeben: Im März stellte Michael MIeth dem Gemeinderat seine Pläne für das erste Tiny House vor, das im Gemeindegebiet entstehen soll. Wir begleiten den Bauherrn während des Projektes. Noch dieses Jahr möchte er gerne einziehen.

