Osterberg trauert um Ingeborg Magel

Die Menschen in Osterberg und Weiler trauern um Ingeborg Magel, Ehefrau von Osterbergs einstigem Bürgermeister Ferdinand Magel (1972 bis 1996). Sie wird als Verfechterin von kulturellen Werten und dörflichem Zusammenhalt in Erinnerung bleiben. Am 27. Juni ist sie während ihres Reha-Aufenthaltes in Ichenhausen gestorben. Die Beerdigung findet Donnerstag, 17. Juli, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Osterberg statt.

Zusammen mit ihrem Mann Ferdinand hat sie in zehnjähriger Recherchearbeit eine bis ins 17. Jahrhundert zurückreichende Ortschronik erstellt – etwa im Staatsarchiv Neuburg/Donau, in Nachlässen, Schriften, Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern beider Ortsteile unter Einbeziehung früherer Arbeiten von Xaver Böck (Osterberg) und Josef Czech (Weiler). Die „Chronik für Osterberg und Weiler“ mit Untertitel „Haus, Hof und Bewohner“ kam 2005 heraus. Während ihrem Mann durch die Eingemeindung von Weiler nach Osterberg 1978 die politische Zusammenführung der Ortsteile oblag, setzte Inge Magel ihre ganze Kraft in die Wiederbelebung eines Gartenbauvereins ein, den sie 1982 als „Verein für Gartenbau und Landespflege Osterberg-Weiler“ neu gründete und über 20 Jahre führte. Umweltschutz und Brauchtumspflege wurden in die Vereinsziele mit aufgenommen.

Ingeborg Magel, Wegbereiterin für Kultur und Gemeinschaft in Osterberg und Weiler

Als Weggefährtin und Vertraute erinnert sich Resi Högg mit Respekt daran, dass „Inge ihre Vereinsfreundinnen und -freunde nicht mehr einspannte, als sie auch selbst leisten konnte“. Geleistet wurde allerdings viel, indem sie für die Ortsverschönerung beider Dörfer Verantwortung trugen, pflanzten und pflegten. Der Gartenbauverein mit seinem reichen Programm, Wiederbelebung des Trachtenvereins, winterlichen Nähabenden oder Fotoausstellungen war Ingeborg Magels „Baby“. Ein weiteres Steckenpferd stellten die Gruppe der Turnfrauen in Osterberg sowie der Reha-Sport in Babenhausen dar, indem sie beide leitete. Die Osterbergerin war Mitglied der Matzenhofer Schwabengilde und bei verschiedensten kulturellen Anlässen immer wieder außerhalb des Dorfes anzutreffen.

Dabei hatte die am 17. Januar 1938 im niederschlesischen Modlau bei Bunzlau als Ingeborg Poppele geborene Frau durch ihre Flucht keine einfache Jugend gehabt. Anfang 1945 verschlug es sie nach Babenhausen, wo schon die Großmutter wohnte. Ende 1945 zog ihre Familie nach Osterberg, dann 1953 nach Illertissen. Im Jahr 1961 kehrte sie mit der Heirat von Landwirt Ferdinand Magel nach Osterberg zurück. Zusammen bekamen sie drei Töchter und einen Sohn, dazu kommen elf Enkelkinder und vier Urenkel. Erst in den letzten Monaten ihres Lebens gab sich die unermüdliche Seniorin ihren Altersbeschwerden geschlagen. Bürgermeister Martin Werner wird Ingeborg Magel als aufmerksame wie kritische Mitbürgerin in positiver Erinnerung behalten, die sich fast bis zuletzt „als Quelle des Wissens“ bewährt habe.