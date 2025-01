Nach 33 Jahren hört Barbara Käufler als Mesnerin von Weiler auf

Bei Gottesdiensten und Andachten war Barbara Käufler als Mesnerin der Loretokapelle in Weiler stets zur Stelle. Sie richtete alles her, legte Bücher und Priestergewand bereit, zündete die Kerzen an und räumte später auch alles wieder auf. Sie sorgte für Blumenschmuck, hielt das ihr anvertraute Kirchlein in dem Osterberger Ortsteil Weiler sauber, kümmerte sich um die Altarwäsche, um Messwein, Hostien, Kerzenvorrat – 33 Jahre lang. Nun endete diese Ära.

