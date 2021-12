Schwerer Unfall bei Weiler: Beteiligte Personen bleiben unverletzt

Bei Weiler stoßen zwei Autos zusammen. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Doch Feuerwehr und Rettungsdienst können den Einsatz schnell beenden.

Polizei und Rettungskräfte sind am Dienstagmorgen wegen eines schadensträchtigen Unfalls nahe dem Osterberger Ortsteil Weiler ausgerückt. Der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst war jedoch schnell vorbei, da erfreulicherweise niemand verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich der Kreisstraße NU7 mit der Staatsstraße 2017. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Osterberg kommend in südlicher Richtung. Auch die Staatsstraße wollte sie weiter in südlicher Richtung befahren. Aus Weiler kommend fuhr zur selben Zeit ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf dem Kreuzweg in östlicher Richtung. Er wollte weiter in Richtung Babenhausen fahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Ein Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein Feld geschleudert

Da eines der Autos durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde, waren zunächst auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst auf Anfahrt. Deren Einsatz konnte jedoch schnell beendet werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die 18-Jährige die Vorfahrt des anderen Autos missachtet. Gegen sie leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf 35.000 Euro geschätzt. (AZ)