Weißenhorn

vor 16 Min.

Pachtvertrag überraschend gekündigt: Reitverein bangt um seine Existenz

Plus Seit fast 30 Jahren hat der Weißenhorner Reit- und Fahrverein sein Domizil an der Illerberger Straße, doch Ende nächsten Jahres muss er das Gelände räumen. Das sorgt für Frust.

Von Jürgen Schuster

Eigentlich war es ein sonniges Wochenende zum Genießen, auch für den Weißenhorner Reit- und Fahrverein. Der hatte am Freitag im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung zunächst einstimmig wiedergewählt. Am Samstag brachten dann zahlreiche Mitglieder des die weitläufige Anlage an der Illerberger Straße in Eigenleistung auf Vordermann und richteten sie für die bevorstehenden Frühlings- und Sommermonate her, schließlich solle sich jeder Reiten leisten können, wie es die Zweite Vorsitzende Svenia Knapp-Löhr und Schatzmeister Johannes Schüssl versprachen. Dennoch ziehen am Horizont sehr dunkle Wolken über dem knapp 350 Mitglieder starken Verein auf.

Der Verein ist eigentlich gesund, hat aber jetzt große Sorgen

„Wir stehen auf vier gesunden Hufen", sagte der Vorsitzende Andreas Müller, "aber jetzt geht es ganz einfach um unsere Existenz.“ Er blickt sorgenvoll in die Zukunft, denn der Reit- und Fahrverein muss sich wohl eine neue Bleibe suchen. In das bisherige Gelände an der Illerberger Straße werden deshalb nur noch zwingend notwendige Investitionen getätigt. 1971 war der Verein gegründet worden, seit 1996 ist er auf rund sechs Hektar an eben der aktuellen Destination beheimatet. Doch nun heißt es wohl Abschied nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen