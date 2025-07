Pedelec am Bahnhof Illertissen gestohlen

Eine Jugendliche stand am Sonntag plötzlich ohne Fahrrad da. Wie die Polizei berichtet, stellte eine 15-Jährige am Sonntag, 20. Juli, ihr Pedelec am Bahnhof Illertissen ab. Sie kettete das E-Bike gegen 9 Uhr mit einem Schloss an den Fahrradständer an. Als die Jugendliche gegen 19.30 Uhr zurückkam, war das Vehikel verschwunden. Es handelt sich um ein weiß-blaues Pedelec der Marke Fischer. Auch das Schloss wurde entwendet. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

