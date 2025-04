Diebe stehlen zwei Pedelecs und lassen zwei gestohlene Räder zurück

Aus der Garage in der Fröbelstraße in Weißenhorn sind am Donnerstag zwischen 19 und 22 Uhr aus der Garage eines Wohnanwesens in der Fröbelstraße zwei Pedelecs entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte bei den Ermittlungen festgestellt, dass in der Hofeinfahrt des Anwesens der Geschädigten ein fremdes schwarz-blaues Kinder- oder Jugendfahrrad, Marke KCT, lag. In der Nähe fanden die Polizeibeamten ein zweites, weinrotes Fahrrad der Marke Epple. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die beiden aufgefundenen Fahrräder ebenfalls von den Tätern an einer noch unbekannte Stelle entwendet und anschließend an der Tatörtlichkeit zurückgelassen wurden, um die beiden Pedelecs aus der Garage zu stehlen. Später teilte die Geschädigte mit, dass sie eines der gestohlenen Pedelecs beschädigt in einem Wald in Verlängerung zur Sankt-Johannis-Straße aufgefunden habe. Die Täter hatten unter anderem den Fahrradsattel abmontiert und mitgenommen. Der Sach- und Diebstahlsschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/96550, in Verbindung zu setzen. Ebenso wird darum gebeten, dass sich die Eigentümer der beiden aufgefundenen Fahrräder bei der Polizeiinspektion Weißenhorn melden. (AZ)