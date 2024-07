Der Fahrer eines Pedelecs ist am frühen Donnerstagabend aufgrund eines Fahrfehlers in der Spitalstraße in Illertissen von seinem Zweirad gestürzt. Dabei prallte er gegen ein geparktes Auto und zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. (AZ)