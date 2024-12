Ein Vierteljahrhundert Herzblut für das Kulturzentrum Vöhringen

„Gute Unterhaltung und einen schönen Abend!“ Wie oft Petra Junginger diesen Satz an ihrem Platz an der Kasse des Vöhringer Kulturzentrums Besucherinnen und Besuchern mit auf den Weg gegeben hat, weiß sie nicht mehr. „Aber es waren schon viele Male“, sagt sie und lacht. 25 Jahre war Junginger Mitarbeiterin im städtischen Kulturamt, hat hautnah miterlebt, wie sich das Abonnement entwickelte, welche Wünsche die Abonnenten hatten – in Bezug auf die kulturelle Vielschichtigkeit, aber auch, welchen Lieblingsplatz sie im Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses für sich erspäht hatten.

