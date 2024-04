Pfaffenhofen an der Roth

Nachruf auf Franz Walk: Er stellte sein Leben in die Dienste der Vereine

Am Freitag, 12. April, ist Franz Walk im Alter von 83 Jahren verstorben. Für die Gemeinde Pfaffenhofen und seine Vereine hat er sich ein Leben lang engagiert.

Plus Von seiner Tätigkeit als Schiedsrichter bis zur Kommunalpolitik: Franz Walk gab überall hundert Prozent. Ein Nachruf auf ein Pfaffenhofer Unikum.

Von Philipp Scheuerl

Franz Walk war eine tragende Säule des Pfaffenhofer Vereinslebens: 67 Jahre Mitgliedschaft beim SV Pfaffenhofen, davon 17 Jahre als Vorstand. Von den 67 Jahren hat er 60 Jahre lang als Schiedsrichter gepfiffen, über tausend Spiele sollen es gewesen sein. In den 17 Jahren als Vorstand führte er zeitgleich den Schützenverein, den er für 20 Jahre leitete, und trieb die Zusammenlegung der Vereinsheime und den Bau des Sportheims mit der Sportanlage maßgeblich voran. Für seine Leistungen wurde er 2010 zum Ehrenvorstand des SV Pfaffenhofen ernannt. Daneben engagierte er sich in der Blasmusik, in der Feuerwehr, im Männerchor, bei den Wanderfreunden und dem Soldaten- und Reservistenverein.

"Franz Walk war unheimlich umtriebig und konnte gut mit den Leuten"

Der noch amtierende Vorsitzende des Vereins Michael Pintleger erinnert sich: "Franz war ein Unikum. Franz war in so vielen Vereinen gleichzeitig aktiv, aber er war dort überall und immer präsent, sein ganzes Leben hat er den Vereinen gewidmet." Und das wirklich bis zum Schluss. Walk sei nämlich noch mit 80 Jahren als Schiedsrichter auf dem Fußball Platz gestanden, er habe erst damit aufgehört, als die erste Saison während der Coronapandemie habe abgebrochen werden müssen.

