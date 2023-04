Pfaffenhofen an der Roth

18:00 Uhr

Heiratsantrag im Acker entdeckt: Diese Geschichte steckt dahinter

Plus Ein Ehepaar aus Buch entdeckt vom Flugzeug aus einen Heiratsantrag. Mit unserer Hilfe wollen sie herausfinden, wer dahintersteckt. Eine Suche mit Überraschungen.

Vom Illertisser Flugplatz aus starten Gudrun und Werner Egger am Ostersonntag einen luftigen Ausflug. Dabei entdeckt das Ehepaar aus Buch auf einem Feld im Nordwesten von Pfaffenhofen eine sehr liebevolle Botschaft in einem Acker: einen Heiratsantrag. Mit der Intention, dass der Antrag auch die gesuchte Geliebte erreicht, wenden sie sich an unsere Redaktion. Bei der Recherche stellt sich dann heraus: Die vermeintliche Braut weiß noch gar nichts von ihrem Glück.

Die Eggers aus Buch entdecken den Heiratsantrag bei einem Rundflug

Sie wollten an Ostern eigentlich nur das schöne Wetter nutzen, um "einfach in der Gegend rumzuschaun", erzählen die Eggers. Nach circa zehn Minuten Flug entdeckten sie dann aber den liebevollen Feldschnitt. Herr Egger steuerte das Flugzeug, Frau Egger fotografierte – beeindruckt von der Präzision, mit der die Buchstaben ausgefräst wurden. Und beide fragten sich gleich: Was hat jene "Steffi" wohl geantwortet?

