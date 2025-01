Kleinlaster von Autohaus-Gelände geklaut – Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrzeug im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe ist zwischen Freitag und Dienstag vom Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Pfaffenhofen gestohlen worden. Der Mercedes Sprinter hatte einen sogenannten Kühlkofferaufbau, heißt es in der Polizeimeldung. Das Fahrzeug ist somit für den Transport gekühlter Lebensmittel und anderer Stoffe geeignet. Die Polizei Weißenhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu Täter oder Täterin machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)

Kleinlaster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autohaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis