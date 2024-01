Pfaffenhofen/Weißenhorn

vor 34 Min.

Weißenhornerin kreiert eigenes Parfüm: Der Duft der Sehnsuchtsstadt

Plus Die Friseurmeisterin Marisa Difonzo hat mit ihrer Schwester ein eigenes Parfüm entwickelt. Die Inspiration dazu kam bei einem Aufenthalt in Süditalien.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Wenn das mal keine ganz besondere Liebeserklärung ist: Marisa Difonzo hat ihre Begeisterung für die Stadt Monopoli in Apulien in Süditalien in einem Parfüm verewigt. Sein Name, eigentlich klar: "Acqua di Monopoli". Bei einem Besuch bei ihrer Schwester Daniela, die in der rund 50.000 Einwohner-Stadt an der Adria eine Wohnung mit Meerblick hat, „habe ich mich richtig verliebt in den Ort“, sagt die Friseurmeisterin. Sie ist Inhaberin des Haarsalons Immagine in Pfaffenhofen.

Drei Monate, von Februar bis April 2020, verbrachte Difonzo in ihrer Sehnsuchtsstadt. Sie selbst stammt aus dem Landesinneren, rund 70 Kilometer von Monopoli entfernt. Eigentlich habe sie nur acht Wochen bleiben wollen, erinnert sie sich, doch aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie nicht nach Deutschland zurückkehren. Es war für sie eine unvergessliche Zeit: „Ich habe viele Spaziergänge gemacht, viel fotografiert“, erzählt sie. Das Verhältnis zu Daniela, ihrer Schwester, sei durch den Aufenthalt ebenfalls viel stärker geworden, ergänzt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen