Auto brennt in einem Innenhof komplett aus

Mindestens 10.000 Euro Schaden entstehen durch einen Brand in Pfaffenhofen. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Ein Auto ist in Pfaffenhofen am Samstag gegen 2.30 Uhr komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein aufmerksamer Anwohner den Brand bemerkt, der Wagen parkte zu diesem Zeitpunkt in einem Innenhof in der Diepertshofener Straße. Trotz eines unverzüglich abgesetzten Notrufes und anfänglicher Löschversuche durch die Anwohner brannte das Auto bis zum Eintreffen der Feuerwehr Pfaffenhofen vollkommen aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand dann aber schnell und verhindert so, dass das Feuer auf eine angrenzende Lagerhalle überging. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)