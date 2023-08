Autofahrer zeigt Mann und zwei Kindern den Stinkefinger

Mit seinen zwei Enkeln möchte ein Mann die Hauptstraße in Pfaffenhofen überqueren. Doch ein Autofahrer ignoriert den Zebrastreifen und beleidigt sie.

Ein Autofahrer hat in Pfaffenhofen Fußgänger beleidigt, anstatt sie über den Zebrastreifen zu lassen. Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr, so teilt die Polizei mit, wollte ein Mann mit seinen zwei Enkelkindern die Fahrbahn in der Hauptstraße queren und dafür den Fußgängerüberweg nutzen. Ein Auto kam angefahren, hielt an dem Überweg allerdings nicht an. Er ermöglichte es den Fußgängern dadurch nicht, die Fahrbahn zu überqueren. Doch damit nicht genug: Laut Polizeibericht zeigte der Autofahrer dem Mann und den beiden Kindern den ausgestreckten Mittelfinger.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall in Pfaffenhofen entgegen

Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Autofahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)