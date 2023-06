Autos stoßen auf Parkplatz in Pfaffenhofen zusammen

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen in Pfaffenhofen rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersieht sie jedoch ein anderes Auto, das hinter ihr vorbeifährt.

Auf etwa 1000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am frühen Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Pfaffenhofen entstanden ist. Eine Autofahrerin fuhr dem Polizeibericht zufolge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie ein in diesem Moment hinter ihr vorbeifahrendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. (AZ)