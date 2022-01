Standort für neuen Waldkindergarten in Beuren steht fest

In Beuren wird ein Waldkindergarten entstehen. Der Pfaffenhofer Marktrat stimmt dem vorgesehenen Standort zu. Die Eröffnung ist im September geplant.

Betreuungsplätze für Kinder sind begehrt und gesucht. Dementsprechend groß ist deshalb vielerorts auch der Bedarf nach alternativen Angeboten. Bereits im Mai 2021 hatten sich die Markträtinnen und Markträte in Pfaffenhofen für die Einrichtung eines Waldkindergartens ausgesprochen. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium nun dem vorgesehenen Standort zugestimmt.

Bei Bedarf soll ein Wagen als Schutzunterkunft dienen

Gut gerüstet gegen Sonne, Regen oder Kälte sollen die Buben und Mädchen die Kindergartenzeit unter Bäumen an der Beurener Straße nahe dem Friedhof verbringen. Nach Bedarf soll ein großzügiger Wagen mit überdachter Terrasse eine Schutzunterkunft bieten. Der Kindergarten St. Franziskus in Beuren wird die Trägerschaft übernehmen. Das Betreuungskonzept soll bald den Markträtinnen und Markträten vorgestellt werden, die Eröffnung ist bereits im September geplant.

Auch in anderen Kommunen in der Region gibt es bereits Waldkindergärten. Seit mehreren Jahren werden zum Beispiel in Weißenhorn und in Elchingen sowie seit Kurzem auch in Nersingen solche oder ähnliche Betreuungsprojekte in der Natur angeboten. (anbr)