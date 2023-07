Pfaffenhofen-Beuren

06:00 Uhr

Streit um streunende Katzen: Wer darf sich um sie kümmern?

Plus Andrea Hoffmann hat ihr Leben der Rettung von ungeliebten Tieren verschrieben. In Beuren streitet sie nun mit dem Besitzer einer Scheune und der Gemeinde.

Streunende Katzen gehören in den meisten Mittelmeerorten zum Stadtbild. Sie tummeln sich an vielen Ecken und warten, bis bei den Touristen etwas Essbares vom Tisch fällt. Auch im Kreis Neu-Ulm gibt es wild lebende Katzen. Die Tiere seien allerdings menschenscheu und halten sich in Wäldern und abseits der Zivilisation auf, sagt Andrea Hoffmann. Hoffmann betreibt einen Gnadenhof in Beuren und den Verein "Tiere sind Freunde". Eine Gruppe von streunenden Katzen hat jedoch Vertrauen zu Hoffmann aufgebaut. Seit 15 Jahren füttert sie die Katzen in einer Scheune in Beuren, sagt sie, und immer sei alles gut gelaufen. Jetzt ist über die Fütterung und Versorgung dieser Tiere ein Streit zwischen Hoffmann, dem Besitzer des Stadels und der Stadtverwaltung in Pfaffenhofen entbrannt: Sie soll sich nun nach all der Zeit nicht mehr kümmern.

Hoffmann weiß nach eigener Aussage, wie man mit wilden Katzen umgehen muss. Obwohl sie den Tieren nie sehr nah gekommen sei, habe sie eine persönliche Beziehung zu ihnen aufgebaut, die weit über das hinaus geht, was eine Tierärztin oder ein Tierarzt leisten könne. Sie habe Gespräche mit den Tieren geführt, sagt sie, und so herausgefunden, was die verwilderten Tiere benötigten. Das Wohl der streunenden Katzen von Beuren hat sich Hoffmann einiges kosten lassen: Über 20.000 Euro habe ihr Tierschutzverein über die Jahre in die Versorgung der Katzen investiert, schätzt Hoffmann. Sie hat Tausende Futterdosen gekauft und verschiedene Fütterungsstellen ausfindig gemacht, damit die Ordnung der Tiere untereinander beibehalten werden konnte. Für alles, was der Verein nicht leisten konnte, habe Hoffmann mit einer Tierärztin zusammengearbeitet. "Die Population im Stadel hatten wir gut im Griff", sagt sie. Ein Besitzerwechsel brachte dieses Gefüge aus dem Gleichgewicht.

