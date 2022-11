Pfaffenhofen

Chorkonzert in Pfaffenhofen: Bunte Kleidung und Vielfalt im Programm

Plus Der Kreis-Chor Iller des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises beweist in Pfaffenhofen, wie gut er auch mit erschwerten Probenbedingungen zurechtgekommen ist.

Mit einem Konzert unter dem Titel "Dein Licht – deine Wärme" hat der Kreis-Chor Iller des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises am Sonntag zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer in Pfaffenhofen unterhalten. 20 Sängerinnen und fünf Sänger traten mit ihrem Chorleiter Markus Romes und begleitet von Hannes Kalbrecht am E-Piano in der St.-Martins-Kirche auf. Schon aus der mehrfarbigen Kleidung des Chores konnte man auf die Vielseitigkeit des Programms schließen, das von klassischen Chorsätzen über aktuelle Kompositionen bis hin zum Schlager und schließlich in die Welt der Gospels reichte.

