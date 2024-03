Flurschaden durch Driften auf einer Wiese

Jemand hat einen Flurschaden im Pfaffenhofer Ortsteil Niederhausen verursacht. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Auf einer Wiese in Niederhausen in der Nähe der Niederhausener Straße hat jemand Schaden angerichtet - durch Driften mit einem Fahrzeug. Laut Polizei entstand der Flurschaden in der Zeit zwischen Samstag und Montag. Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zur Verursacherin machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, können sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung setzen, Telefon: 07309/9655-0. (AZ)