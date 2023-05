Pfaffenhofen

Freie Wähler: Keine Steuergelder für Äußere Taverne in Pfaffenhofen

Plus Zu viele öffentliche Mittel, kein öffentlicher Nutzen: Die FW-Fraktion lehnt die im Raum stehenden Subventionen für die Sanierung der Taverne in Pfaffenhofen ab.

Von Thomas Vogel

Bei der Frage, ob die Äußere Taverne ein wichtiger Identifikationspunkt für den Ort ist, ist sich die Fraktion der Freien Wähler im Pfaffenhofer Marktgemeinderat einig. "Längst nicht mehr, sie gilt den allermeisten als Schandfleck", antwortet Michael Pintleger stellvertretend. Die Kommunalpolitiker hatten am Freitagabend zu einer öffentlichen Fraktionssitzung geladen, bei der dann allerdings lediglich ein einziger Punkt auf der Tagesordnung stand: der weitere Umgang mit dem markanten Gebäude und die am kommenden Donnerstag anstehende Verabschiedung des Haushalts 2023. Die Fraktion will ihn mehrheitlich ablehnen, ebenfalls wegen eines einzigen Punkts.

Laut den Freien Wählern liegen noch keine Umbaupläne für die Taverne vor

Woran die Fraktion sich stößt, ist die Höhe der öffentlichen Zuwendungen, die im Rahmen der Städtebauförderung fließen könnten. Nach Angaben der Fraktion stehen zwei Millionen Euro im Raum, ein Fünftel davon, also 400.000 Euro, müsste ihren Informationen zufolge die Kommune beisteuern. Bei dieser Summe aber ziehen die Freien Wähler lieber vorab die Reißleine. Zumal die Sanierung des Komplexes der Taverne keinerlei Nutzen für die Bevölkerung brächte wie etwa eine Gastronomie oder ein Hotel Garni, unterfüttern sie ihre Argumentationslinie.

