Gutgläubige Frau fällt in Pfaffenhofen auf Betrüger herein

Eine 56-Jährige aus Pfaffenhofen geht auf die Forderungen einer unbekannten Person ein und überweist eine hohe Geldsumme auf ein fremdes Bankkonto.

Obwohl die Polizei derzeit wieder intensiv vor diversen Betrugsmaschen warnt, ist eine Frau aus Pfaffenhofen auf Kriminelle hereingefallen. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies sie eine vierstellige Geldsumme.

Erst bei einem Treffen mit ihrem Sohn fiel der Betrug auf

Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall am 14. Juni. Die 56-Jährige wurde per Handy über einen Messengerdienst von ihrem angeblichen Sohn angeschrieben. Dieser gaukelte der Frau vor, eine neue Handynummer zu haben, seine Mutter sollte diese abspeichern. In der Annahme, dass es sich bei der Person tatsächlich um ihren Sohn handelte, kam die Frau der Aufforderung nach. In der Folge schrieb der vermeintliche Sohn, dass er dringend Geld für ein Laptop benötige und wies das Opfer an, ihm eine niedrige vierstellige Summe zu überweisen. In der Nachricht nannte er auch das Bankkonto, auf welches die Überweisung getätigt werden sollte.

Die 56-Jährige war weiterhin gutgläubig und überwies den Betrag. Erst bei einem späteren persönlichen Treffen mit ihrem Sohn flog der Betrug auf und die Frau wurde sich bewusst, dass sie Opfer der bekannten Betrugsmasche wurde. (AZ)