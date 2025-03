Autofahrerin möchte überholen – und verletzt dabei andere Autofahrerin

Eine 22-jährige Autofahrerin hat eine andere Autofahrerin Mittwochvormittag beim Überholen auf der Staatsstraße 2021 leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 22-Jährige aus Richtung Pfaffenhofen kommend in Richtung Holzheim hinter zwei weiteren Autos.

Eigentlich gilt an der Staatsstraße bei Pfaffenhofen Überholverbot

Trotz Überholverbot wollte sie an den beiden Autos vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorderen der beiden Autos, dessen 34-jährige Fahrerin von der Staatsstraße nach links in Richtung Feldgehauweg abbog. Bei dem Unfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. (AZ)