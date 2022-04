Junge Leute wollen Taxifahrt nach Illertissen nicht bezahlen

Eine Taxifahrerin hält an einer Bank in Pfaffenhofen, weil sie Zweifel hat, ob ihre Fahrgäste die Fahrt bezahlen können. Dann türmt das Quartett.

Diese nächtliche Aktion hat Konsequenzen für vier junge Leute: Anzeigen wegen Betrugs und Leistungserschleichung erwarten zwei junge Frauen und zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, weil sie eine Taxifahrt nach Illertissen nicht bezahlen wollten. Eine Taxifahrerin war misstrauisch geworden - und hatte offensichtlich auch den richtigen Riecher.

In der Nacht auf Sonntag bestellten die vier jungen Leute nach Angaben der Polizei gegen Mitternacht ein Taxi zu einer Diskothek in Günzburg und beauftragten die Fahrerin, nach Illertissen und in verschiedene Stadtteile von Illertissen zu fahren. Den Fahrpreis wollten sie sich teilen. Während der Fahrt bekam die Taxifahrerin Zweifel, ob das Quartett die Kosten für die Fahrt bezahlen kann, hielt aus diesem Grund vor einer Bank in Pfaffenhofen an und forderte die Fahrgäste auf, Geld abzuheben.

Die Polizei nimmt die jungen Leute in Illertissen in Empfang

Plötzlich rannten die jungen Leute davon, die bis dahin entstandenen Fahrtkosten bezahlten sie nicht. Als sich die Taxifahrerin anschließend auf den Weg zur Polizeiinspektion Weißenhorn machte, um Anzeige zu erstatten, sah sie das Quartett in einem anderen Taxi sitzen und rief erneut die Polizei an. "Diese Taxifahrt endete schließlich bei der Polizeiinspektion Illertissen, wo die Fahrgäste in Empfang genommen wurden", schreiben die Beamten in ihrem Bericht. (AZ)