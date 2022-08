Pfaffenhofen

vor 17 Min.

Warum in Pfaffenhofen das ganze Jahr eine Krippe in der Kirche steht

Die Pfaffenhofer Ganzjahreskrippe zeigt unter anderem das Wohnhaus von Maria, Josef und Jesus in Nazareth.

Lokal In der Martinskirche in Pfaffenhofen steht seit Neuestem das ganze Jahr über eine Krippe. Sie wird je nach Jahreszeit umgestaltet.

Von Dagmar Hub

Krippen sind ein fester Teil Weihnachtstradition, besonders gepflegt auch im südlichen Landkreis. Aber es gibt auch Ganzjahreskrippen, Krippen also, in denen das ganze Jahr über passend zur Liturgie und zu biblischen Erzählungen Szenen aus dem Leben Jesu gezeigt werden. In der Pfaffenhofener Martinskirche hat der Beurener Krippenbaumeister Michael Metz mit einer solchen Ganzjahreskrippe begonnen, ihn unterstützt der Krippen-Experte Josef Duile aus dem Pfaffenhofer Ortsteil Berg.

