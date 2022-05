Italienisches Lebensgefühl: Vespa-Freunde gehen wieder auf Tour

Nach zwei Jahren Pause hat der Vespaclub Pfaffenhofen eine Ausfahrt durch das Biber- und Osterbachtal unternommen. Auch Oldtimer gab es zu bestaunen.

Die Roller boten eine Farbpalette, wie sie in den 50er-Jahren auf den Straßen anzutreffen war: Neben den vorherrschenden Pastelltönen reihte sich aber dennoch das ein oder andere elegante Schwarz, extravagante Braun oder klassische Weiß ein. Zwar wurde der Vespaclub Pfaffenhofen erst 2018 aus der Taufe gehoben, zwischenzeitlich hat er aber mit mehr als 125 Mitgliedern eine gewisse Bekanntheit in der Region erlangt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt keine Ausfahrten stattfinden konnten, haben sich die junggebliebenen Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer am Samstag zu einer Frühlingstour getroffen.

Motorradfahrer suchten sich ein etwas ungefährlicheres Hobby

Von Pfaffenhofen über das Biber- und Osterbachtal nach Weißenhorn und wieder zurück zum Ausgangsort verlief die Runde, bei der um die 50 Vespas teilnahmen. Zu bestaunen gab es neben den aktuellen Modellen auch den ein oder anderen Oldtimer, alleine die charakteristische Form der italienischen Kultmarke ist allen gemein. Entstanden sei dieses Hobby eigentlich aus einer Bierlaune, erzählte Clubmitglied Jeff Schwarz. Bei vielen der Rollerfreunde handle es sich um ehemalige Motorradfahrerinnen und -fahrer, die sich bereits aus Jugendtagen bestens kannten. Da die meisten von ihnen aber zwischenzeitlich Familienmütter und -väter geworden waren, kam der Gedanke, auf ein etwas ungefährlicheres Hobby umzusatteln. Zusammen mit Klaus Schandl gründete Schwarz daher die Vereinigung.

Der Hubraum der teilnehmenden Vespas reicht von 50 bis 300 Kubikzentimeter, jeder könne also mitfahren, sagte Schwarz. Zudem passe man die Geschwindigkeit immer dem Schwächsten an. Die Menschen in den Ortschaften kennen die rührige Rollerclique bereits und winken begeistert zu, wie Schwarz berichtete, dem die Freude über die große Resonanz deutlich anzumerken war. So endete der Tag bei passendem südländischem Wetter mit einer großen italienischen Party im Garten eines Clubmitglieds.