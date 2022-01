Auto schneidet Kurve: Unfall zwischen Straß und Kadeltshofen

Bei Kadeltshofen musste ein junger Autofahrer einem anderen Fahrzeug ausweichen. Der 20-Jährige landete im Straßengraben, der andere Verkehrsteilnehmer fuhr einfach weiter.

Zwischen Kadeltshofen und Straß hat sich am vergangen Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Autofahrer gegen 3.10 Uhr in Richtung Straß unterwegs. Ungefähr auf halber Strecke kam ihm ein anderes Auto entgegen, dessen Fahrer das Fernlicht eingeschaltet hatte und die Kurve schnitt. Der 20-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und geriet in den Straßengraben.

Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

Anschließend kam das Fahrzeug im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

