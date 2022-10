Kleinbus stößt mit Traktor zusammen: Fahrer soll sich bei der Polizei melden

Eine Busfahrerin überholt bei Pfaffenhofen einen langsamen Traktor, als es zum Unfall kommt. Beide Fahrer fahren jedoch erst einmal weiter.

Auf der Staatsstraße 2021 von Straß in Richtung Kadeltshofen hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überholte eine 62-jährige Busfahrerin mit ihrem Kleinbus einen sehr langsamen Traktor mit Pritschenanhänger. Beim Wiedereinscheren berührte der linke Vorderreifen des Traktors den rechten hinteren Radkasten des Kleinbusses. Die Polizei vermutet, dass möglicherweise der Traktor mit Neu-Ulmer Kennzeichen und einem 25 km/h Schild am Anhänger beim Überholen zu weit nach links auf die andere Spur kam und damit den Zusammenstoß verursachte. Beide Fahrzeuge hielten nicht an und fuhren weiter.

Am Kleinbus entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro, der Traktor dürfte vermutlich nicht beschädigt worden sein, so die Polizei. Für die weitere Unfallaufnahme wird derzeit noch nach dem Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns gesucht. Der Fahrer oder auch andere Zeugen, welche sachdienlichen Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 zu melden. (AZ)