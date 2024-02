Radfahrer wird bei Unfall in Pfaffenhofen schwer verletzt

Ein Autofahrer möchte in Pfaffenhofen in die Hauptstraße abbiegen, ein Radfahrer die Fahrbahn überqueren. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Radler schwer.

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagabend in Pfaffenhofen vom Friedhofweg nach rechts in Richtung Hauptstraße abgebogen. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall in Pfaffenhofen schwer verletzt

Der Radler wollte vom Gehweg kommend die Fahrbahn überqueren, wurde beim Unfall schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)