Umgesiedeltes Storchennest sorgt weiter für Entsetzen: Wird der neue Standort nicht angenommen?

Das im Pfaffenhofener Ortsteil Roth umgesiedelte Storchennest treibt den Ort weiter um. Mitarbeiter der Lechwerke (LEW) hatten den Horst am Montag abmontiert. Daraufhin meldete sich ein entsetzter Anwohner. Das Nest ist zwar in Abstimmung mit den Behörden an anderer Stelle in etwa 80 Meter Entfernung auf einem Laternenmast wieder platziert worden. Angenommen wird der neue Standort von den Weißstorchen aber wohl nicht, wie Menschen aus der Nachbarschaft unserer Redaktion berichten. Kinder, die sich an diesem „Wunder der Natur“ erfreut hatten, sind traurig und enttäuscht.

Michael Kroha

Storchennest

Bayerisch-Schwaben