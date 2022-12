Pfaffenhofen

vor 32 Min.

Seit 100 Jahren singt der Liederkranz in Pfaffenhofen

Zu seinem 100-jährigen Bestehen richtet der Liederkranz Pfaffenhofen (hier ein Foto von einem früheren Auftritt) am Samstag, 3. Dezember, in der Pfarrkirche ein Konzert aus.

Plus Der Liederkranz kann auf ein Jahrhundert voller Geschichte und Geschichten zurückblicken. Der Gesangverein ist ein wichtiger Bestandteil Pfaffenhofens.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Begonnen hat die Geschichte des Pfaffenhofer Liederkranzes in einem schlichten Nebenzimmer des Gasthauses Mahler, der heutigen Äußeren Taverne. Dort kamen am 3. Dezember 1922 insgesamt 24 stimmbegabte junge Männer zusammen, wie der Ehrenvorsitzende des Liederkranzes, Matthias Braun, zu berichten weiß. Diese gründeten den Gesangverein, der in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum feiern kann. Doch aller Anfang ist schwer – und so hatte der Liederkranz bereits nach kurzer Zeit eine tiefgreifende Krise zu überstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen