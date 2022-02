Schockanruf: Wütender Telefonbetrüger beschimpft Frau in Pfaffenhofen

Eine Frau aus Pfaffenhofen lässt sich nicht durch einen Schockanruf hereinlegen. Ein zweiter Anrufer versucht sein Glück auf einem anderen Weg.

Nachdem sein Komplize mit einem Betrugsversuch gescheitert ist, hat ein Unbekannter eine Frau aus Pfaffenhofen am Telefon beschimpft. Gegen 15.40 Uhr am Dienstag, so teilt die Polizei mit, versuchte zunächst ein Mann, die 69-Jährige mit einem Schockanruf hereinzulegen. Mit verstellter, weinerlicher Jungenstimme sagte der Anrufer: „Mama, Mama, mir ist was Schreckliches passiert. Ich hatte einen Unfall!“ Die angerufene Frau durchschaute die Masche jedoch schnell. Daraufhin meldete sich ein zweiter Mann am Telefon und schimpfte wütend: Die Frau habe doch genügend Geld und könnte ihnen etwas geben. Die Frau entgegnete, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin wurde das Gespräch beendet.

In Senden und Neu-Ulm gab es ähnliche Betrugsversuche

Auch bei einem ähnlichen Fall in Senden konnten die Täter glücklicherweise keinen Schaden anrichten. Nach Polizeiangaben erhielt eine 60 Jahre alte Frau gegen 13.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der unbekannte Täter gab an, dass die Tochter der 60-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deswegen eine Kaution zahlen müsse. Als die Angerufene das Telefonat an ihren Mann weitergab, wurde das Gespräch beendet. Es kam zu keinen Geldforderungen. Der Unbekannte meldete sich auch nicht mehr.

So erkennt man, dass Anrufer keine echten Polizisten sind 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen, um zu ermitteln.

Die Polizei ruft nicht unter der Notrufnummer 110 bei Ihnen an und bittet Sie nicht, Ihr Erspartes von der Bank oder Sparkasse zu holen.

Zeigen Sie niemandem Ihre Wertsachen und geben Sie auch telefonisch keine Auskunft über Ihr Vermögen, zu persönlichen Daten oder zu Ihren Wohnverhältnissen.

Übergeben Sie an Unbekannte kein Bargeld oder Wertgegenstände - weder an der Haustür noch woanders.

Haben Sie den Eindruck, Sie werden in betrügerischer Absicht von Leuten angerufen, die sich als Polizisten oder andere Amtspersonen vorstellen, beenden Sie das Gespräch. Wählen Sie neu den Polizeinotruf unter 110. (peri)

In Neu-Ulm und den angrenzenden Gemeinden versuchten Unbekannte am Dienstag ebenfalls, Geld zu ergaunern. Weil die Angerufenen auch diese Betrugsversuche durchschauten, kam es nach Angaben der Neu-Ulmer Polizei zu keinem Vermögensschaden. "Es wird gebeten, auf Geldforderungen am Telefon nicht einzugehen und den Vorfall der richtigen Polizei zu melden", teilt die Dienststelle mit. (AZ)