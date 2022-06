Streit in Pfaffenhofen: Mann verletzt Kontrahenten mit einem Messer

Im Verlauf einer heftigen Auseinandersetzung in Pfaffenhofen greift ein 31-Jähriger zum Messer. Glücklicherweise verletzt er den anderen Mann nur leicht.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Pfaffenhofen sind am Sonntagnachmittag zwei Männer in heftigen Streit geraten. Dann eskalierte die Auseinandersetzung und einer der beiden, ein 31-Jähriger, stach mit einem Messer in Richtung des Kopfes des anderen Mannes. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 40-Jährige glücklicherweise nur eine leichtere Schnittverletzung am Hals. Er musste jedoch vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter wurde nach dem Vorfall in Pfaffenhofen vorläufig festgenommen

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn nahmen den 31-Jährigen zunächst vorläufig fest. Nach Abschluss der erforderlichen Sofortmaßnahmen setzten sie ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)