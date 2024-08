Unbekannte brechen in Haus in Pfaffenhofen ein und leeren Spardosen

In ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Pfaffenhofen ist in der Zeit von Dienstag, 20. August, bis Dienstag, 27. August, eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter eine Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang in das Haus.

Bei Einbruch in Pfaffenhofen wurden Spardosen im Kinderzimmer geleert

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Täterinnen oder Täter jedoch nicht mehr am Tatort Sie entwendeten zuvor Bargeld und Wertsachen, wobei der genaue Wert der Beute laut Polizei noch nicht feststeht. Unter anderem wurden die Spardosen im Kinderzimmer geöffnet und der Inhalt entnommen. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Personen, die während des Tatzeitraumes möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07309 96550 zu melden. (AZ)