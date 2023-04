Zwei Autos fahren auf Kreuzung ineinander

Ein 49-Jähriger hat auf der Kreuzung in Pfaffenhofen ein anderes Auto übersehen. Der Blechschaden liegt bei 4500 Euro.

In der Hauptstraße in Pfaffenhofen ist am Donnerstag auf der Kreuzung ein Unfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-jähriger Mann gegen 16 Uhr mit seinem Wagen in Pfaffenhofen auf der Pfaffenhofener Straße und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos eines 28-Jährigen. Personen wurden bei der Kollision laut Polizei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro. (AZ)