Fasching 2022: Prinzessin Katja II. regiert in Pfuhl ohne Prinz

Bei den Pfuhler Seejockel hat Prinzessin Katja II. das Zepter in der Hand. Den passenden Prinzen hat sie noch nicht gefunden. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß.

Wie gefällt Ihnen Ihr Kostüm?



Prinzessin: Ich würde mein Prinzessinenkleid nicht als Kostüm bezeichnen, sondern als Privileg, es tragen zu dürfen. Und ich trage es stolz mit Krone und Zepter für meine Seejockel. Nur an die hohen Schuhe muss ich mich noch gewöhnen.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Prinzessin: Bei uns Seejockel gibt es mich als Prinzessin. Den passenden Prinzen habe ich nicht gefunden, aber mit Frauenpower geht es auch ohne den männlichen Part.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Prinzessin: Meine Eltern waren im Verein das allererste Prinzenpaar. Ich selbst bin mittlerweile 48 Jahre bei den Seejockel aktiv und da wollte ich jetzt auch mal Prinzessin sein. Dass das auch ohne Prinz geht war mir neu, aber es funktioniert.

Wie fühlt es sich an, nach der Corona-Pandemie wieder Fasching feiern zu können?



Prinzessin: Es ist so herrlich, wieder feiern zu können und tollen Leuten zu begegnen.

Haben Sie schon mal eine Kuttelmaß getrunken?



Prinzessin: Nein, eine Kuttelmaß muss nicht sein.

Was war Ihr schönstes Faschingserlebnis?



Prinzessin: Meine zwei Inthronisationen, sprich die in der Saison 2021/2022 und die jetzige. Das war Adrenalin pur und Gänsehautfeeling. Aber in 48 Jahren gab es noch so viele weitere wunderschöne und unvergessliche Faschingserlebnisse.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?



Prinzessin: Turnschuhe aus und rote, hohe Schuhe an.

Zur Person: Prinzessin Katja II. ist schon seit 48 Jahren bei den Pfuhler Seejockel aktiv. Ihre Eltern waren das erste Prinzenpaar im Verein.