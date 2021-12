Lieblingsrezept: So backt Moni Payer aus Buch ihre Mandelstangen

Plus Woher sie das Rezept hat, weiß Moni Payer nicht mehr. Doch für die Bucherin steht fest: Die Mandelstangen sind megalecker. Damit möchte sie IZ-Plätzchen-Profi werden.

Viele Köche verderben vielleicht den Brei - doch beim Lieblingsplätzchenrezept von Moni Payer aus Buch dürfen es ruhig ein paar mehr helfende Hände sein. Sie bewirbt sich mit ihren Mandelstangen als "Plätzchen-Profi" bei unserem Backwettbewerb.