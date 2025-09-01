Planungen für Radschnellweg zwischen Blaustein und Senden verzögern sich

Noch ist viel Geduld gefragt: Mit dem Fahrrad im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm zu fahren, kostet häufig Nerven. Hier eine Baustelle, dort ist kein klarer Radweg gekennzeichnet. Mit dem Rad zur Arbeit pendeln? Für viele ist das so noch keine Lösung, zumindest keine attraktive. Ein sogenannter Radschnellweg soll das künftig ändern: Zwischen Blaustein und Senden lohnt er sich auch, und zwar sehr, wie eine Machbarkeitsstudie im vergangenen Jahr zeigte. Doch bis es einmal wirklich mit dem Bau einer solchen komfortablen Lösung für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer losgeht, wird es wohl noch dauern.

