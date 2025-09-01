Icon Menü
Planungen für Radschnellweg zwischen Blaustein und Senden verzögern sich

Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Planungen für Radschnellweg zwischen Blaustein und Senden verzögern sich

Erst ab 2031 kann es ein gemeinsames Konzept für einen Radschnellweg von Blaustein über Neu-Ulm nach Senden geben. Was dennoch früher fertig werden könnte.
Von Annemarie Rencken
    • |
    • |
    • |
    Ein Radschnellweg soll künftig das Pendeln zwischen Blaustein und Senden für Radlerinnen und Radler verbessern. Auch Vöhringen, Bellenberg und Illertissen sollen an die Radverbindung angeschlossen werden.
    Ein Radschnellweg soll künftig das Pendeln zwischen Blaustein und Senden für Radlerinnen und Radler verbessern. Auch Vöhringen, Bellenberg und Illertissen sollen an die Radverbindung angeschlossen werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Noch ist viel Geduld gefragt: Mit dem Fahrrad im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm zu fahren, kostet häufig Nerven. Hier eine Baustelle, dort ist kein klarer Radweg gekennzeichnet. Mit dem Rad zur Arbeit pendeln? Für viele ist das so noch keine Lösung, zumindest keine attraktive. Ein sogenannter Radschnellweg soll das künftig ändern: Zwischen Blaustein und Senden lohnt er sich auch, und zwar sehr, wie eine Machbarkeitsstudie im vergangenen Jahr zeigte. Doch bis es einmal wirklich mit dem Bau einer solchen komfortablen Lösung für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer losgeht, wird es wohl noch dauern.

