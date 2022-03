Das kleine Pless wird zur Erstaufnahme für Flüchtlinge aus der Ukraine

Plus 31 Frauen und Kinder aus der Ukraine holt die AWO Altenstadt nach Deutschland. Die Gemeinde Pless organisiert unterdessen in kürzester Zeit eine Notunterkunft.

Es musste alles sehr schnell gehen: Ein Reisebus mit 31 Flüchtlingen aus der Ukraine war bereits auf dem Weg nach Deutschland, als die fieberhafte Suche nach einer Erstunterkunft lief. Mit beachtlichem Engagement und großer Hilfsbereitschaft sprang die Gemeinde Pless ein, kümmerte sich um Aufenthalt, Verpflegung und Unterkunft. In nur wenigen Stunden wurde die Mehrzweckhalle von einem engagierten Helferteam zu einer Notunterkunft umgestaltet.