Pless

vor 33 Min.

Mühlenareal in Pless soll wieder mit Leben gefüllt werden

Plus Studentinnen und Studenten haben Gestaltungskonzepte für das Areal um die alte Mühle in Pless erarbeitet – vom Biergarten bis zum Mehrgenerationenhaus.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Das Areal um die alte Mühle in Pless soll erhalten bleiben und wieder einer sinnvollen, zukunftsfähigen Nutzung zugeführt werden. Mehrere Studentinnen und Studenten haben während ihres Masterstudiums an der Technischen Hochschule in Augsburg Ideen und Gestaltungskonzepte zur künftigen Verwendung erarbeitet, die nun im Zehentstadel der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Bürgermeister Anton Keller berichtete, dass die Gemeinde das örtliche Mühlenareal und damit auch die alte Mühle vor rund einem Jahr gekauft hat. Die ehemalige Mühle, das Stüble und auch der Stadel stehen unter Denkmalschutz. Eingezeichnet ist die Mühle bereits in einem historischen Lageplan aus dem Jahr 1819. Aus Plesser Chroniken ist zu entnehmen, dass sie schon um die 500 Jahre alt sein könnte. Im Jahr 1901 wurde das Wohn- und Mahlgebäude abgebrochen und wieder aufgebaut. Danach umfasste der Gebäudebestand ein Wohnhaus mit Mahlmühle und Turbinenhaus, einen Stall und Stadel, Speicher, Backhaus und Schweineställe. Magnus Daiber war der letzte Müller. Bis in die 1960er-Jahre wurde der Betrieb weitergeführt und dann langsam stillgelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen