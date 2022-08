Pleß/Obenhausen

06:45 Uhr

Tiere als Landschaftspfleger: Naturschützer informieren sich im Unterallgäu

Lokal Das Obenhausener Ried und das Plesser Ried haben eine besondere Verbindung. Die Beweidung im Niedermoor könnte auch ein Modell für den Kreis Neu-Ulm sein.

Von Regina Langhans

Naturschutzgebiete beweiden statt pflegen? Diese Frage ist am Wochenende im Fokus einer Exkursion ins Plesser Ried im Unterallgäu gestanden. Ein Dutzend Interessierter schloss sich dafür Benjamin Mayer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) an. Ferdinand Fehler, ein vom LBV in ganz Schwaben eingesetzter Spezialist, hat im Plesser Ried nach Kriterien des Naturschutzes die Beweidung einiger Flächen mit besonders robusten Tieren begonnen. Dieses Modell könnte auch für die Pflege eines Gebiets im Kreis Neu-Ulm interessant sein.

