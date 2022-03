Schwertransporter reißt Schranke an Bahnübergang in Pleß ab

Während ein Schwertransporter einen Bahnübergang in Pleß passiert, schließen sich die Schranken. Die Polizei greift ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Glimpflich ausgegangen ist am Freitagmittag ein Unfall an einem Bahnübergang in Pleß. Ein Schwertransport überquerte nach Angaben der Polizei den Übergang an der Osterberger Straße und fuhr wegen seiner Überlänge mit langsamer Geschwindigkeit. Während das Fahrzeug über die Gleise rollte, schlossen sich die Bahnschranken. Diese stießen gegen den Transporter und rissen ab. Um die Sicherheit des Bahnüberganges weiterhin zu gewährleisten, musste eine Streifenbesatzung der Polizei den Verkehr bis zum Eintreffen eines Technikers regeln. Am Bahnübergang entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)