Wie ist's denn so als starke Frau in einer Männerdomäne, Myriam Krüger?

Myriam Krüger hat als Geschäftsführerin beim SSV Ulm 1846 Fußball das Sagen. Ein Podcast über die Spatzen, die Fußball-WM der Frauen und Gleichberechtigung.

Viele fußballbegeisterte Männer unterschätzen den Frauenfußball nach wie vor. Davon ist Myriam Krüger überzeugt. Obwohl Top-Kickerinnen inzwischen Qualitäten wie ausgeprägtes taktisches Verständnis oder die nötige Zweikampfhärte mitbringen, wird gerne von einem Leistungsunterschied gesprochen. Schon als Krüger als kleines Mädchen zu Hause im Schwarzwald spielte, war ihr Talent mit dem runden Leder sichtbar. Später machte sie sogar über 100 Erst- und Zweitligaspiele für den SC Freiburg. Inzwischen hat sie beim SSV Ulm 1846 Fußball in der Geschäftsführung das Sagen – als starke Frau in einer Männerdomäne.

Eine Frau an diese Position zu setzen, das würden sich viele Vereine noch nicht trauen, sagt sie. Noch immer spielt die mittlerweile 33-Jährige gerne auch selbst Fußball, oft in AH-Mannschaften bei den Männern. Was die Frauen betrifft, ist Krüger bestens informiert. Sie kennt die neuesten Entwicklungen – und findet sie größtenteils gut. Aber sie verliert dabei auch nicht den Sinn für die Realität.

Myriam Krüger in "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast": Das ist ihr WM-Tipp

In der nächsten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" spricht Myriam Krüger mit Stephan Schöttl über ihre große Leidenschaft. Sie erzählt vom Spagat zwischen semiprofessionellem Frauenfußball und dem ständigen Kampf um mehr Anerkennung, sagt recht deutlich, was sie von Gleichberechtigung auf dem Sportplatz hält und warum sie sich Sorgen um die Fußball-WM in Australien und Neuseeland macht, die am 20. Juli beginnt.

Hörerinnen und Hörer erfahren auch, warum Krüger den SC Freiburg ziemlich gut findet. Die Geschäftsführerin des SSV Ulm 1846 Fußball verrät außerdem, wie es um die Stadion-Pläne der Spatzen steht, warum Mädchen möglichst lange zusammen mit Jungs kicken sollten und was es mit den Alten Herren des SV Beffendorf auf sich hat.

