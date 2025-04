Nach Unfall in Babenhausen: Polizei sucht jungen Radfahrer

Die Polizei Memmingen sucht nach einem Zusammenstoß in Babenhausen Zeugen und einen jungen Fahrradfahrer. Dieser war am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Fürst-Fugger-Straße unterwegs.

Eine 20-Jährige hatte sich dort mit ihrem Auto langsam aus einer Einfahrt getastet, da der Blick nach links durch eine Hauswand eingeschränkt ist. Zeitgleich fuhr der junge Radler mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg, krachte gegen die Motorhaube des Wagens und stürzte. Die 20-Jährige stieg daraufhin aus, um sich bei dem Fahrradfahrer nach etwaigen Verletzungen zu erkundigen. Dieser stieg jedoch augenscheinlich unverletzt auf sein Fahrrad auf und setzte seine Fahrt fort. Erst später fiel der Frau auf, dass ihr Auto durch den Zusammenstoß im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Babenhausen

Der Fahrradfahrer war nach Angaben der Frau etwa 13 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und blond. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer 08331/100-0 oder 08333/2280 zu melden. (AZ)