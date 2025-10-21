Icon Menü
Polizei findet Waffenarsenal im Auto nach Kontrolle nahe Illertissen

Illertissen

Polizei ertappt einen Fahrer mit Waffenarsenal in Griffnähe

Viele Möglichkeiten, gewalttätig zu werden, hatte ein Autofahrer, den die Autobahnpolizei bei Illertissen überprüfte.
    Neben einem ausziehbaren Schlagstock führte ein Mann in seinem Fahrzeug weitere Waffen mit sich. (Symbolfoto)
    Neben einem ausziehbaren Schlagstock führte ein Mann in seinem Fahrzeug weitere Waffen mit sich. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa

    Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben am Montag gegen 20.30 Uhr einen 34-jährigen Mann auf der A7 bei Illertissen kontrolliert. Wie das Polizeipräsidium Kempten berichtet, stellten die Beamten zunächst fest, dass in der Mittelkonsole des Autos griffbereit ein Pfefferspray, ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser lagen. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Fahnder im Kofferraum eine geladene PTB-Waffe auf. Für die Schreckschusswaffe konnte der Mann nicht die erforderliche Berechtigung vorweisen. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)

