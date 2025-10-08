Polizei ertappt Prostituierte in Illertisser Hotel

Die Polizei Illertissen hat wieder einen Fall verbotener Prostitution in Illertissen aufgedeckt. In Abendstunden des Dienstags wurde der Polizeiinspektion ein Sachverhalt mitgeteilt, der den Verdacht dazu begründete.

Mehrere männliche Personen betraten demnach in kurzen zeitlichen Abständen ein Hotelzimmer eines Illertisser Hotels und verließen es nach wenigen Minuten wieder. Als Polizisten dort ankamen, wurde das Zimmer zunächst nicht geöffnet, sodass nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Durchsuchung angeordnet wurde. Dann wurde eine 19-jährige Frau mit rumänischer Staatsbürgerschaft angetroffen. Der Verdacht bestätigte sich, teilt die Polizei mit. Die Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Prostitutionsschutzgesetz wurde eingeleitet. (AZ)