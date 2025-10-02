Polizei Illertissen ermittelt in zwei Betrugsfällen: Promi-Kontakt und Online-Geldtransfer als Maschen

Die Illertisser Polizei hat am Mittwoch mehrere Anzeigen wegen Betrugs aufgenommen. In einem Fall war dem Polizeibericht zufolge eine 42-jährige Deutsche bereits vor mehreren Monaten auf eine Anzeige in einem sozialen Netzwerk gestoßen. Diese versprach ihr den Kontakt mit einem deutschlandweit bekannten Schauspieler. Nachdem die Frau überzeugt war, tatsächlich mit dem Schauspieler zu kommunizieren, begann sie einen regelmäßigen Nachrichtenaustausch mit dem vermeintlichen Prominenten.

Im Verlauf des Kontakts forderte der Mann jedoch immer wieder Geschenkgutscheine von der Frau. In dem Glauben, mit dem echten Schauspieler zu kommunizieren, kam die Geschädigte diesen Aufforderungen nach. Insgesamt gelang es dem Betrüger so, Gutscheinkarten im Gesamtwert von mehr als 6000 Euro von der Frau zu erlangen. Letztlich erkannte die Frau, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und erstattete Anzeige.

Vor der großen Geldforderung bekam die Frau immer wieder kleine Belohnungen

In einem anderen Betrugsfall wurde eine 57-jährige Deutsche laut Polizei auf eine Online-Werbung aufmerksam und klickte diese an. Anschließend wurde die Frau zur Kommunikation auf einen Online-Messenger-Dienst weitergeleitet. Der Frau wurden nun mehrere kleine Aufgaben, wie etwa das Aufrufen und positive Bewerten bestimmter Videos, erteilt. Für diese kleinen Aufgaben wurden der Frau anfangs noch als Entlohnung Kleinstbeträge auf ihr Konto überwiesen.

Nach den ersten scheinbar einfach verdienten Geldbeträgen folgte später dann die Aufforderung, Geld von ihrem Konto auf ein anderes Konto zu überweisen. Im Gegenzug wurde der Frau versprochen, dass Sie einen sehr viel höheren Geldbetrag zurücküberwiesen bekommen würde. Insgesamt wurde die Frau mit dieser Masche um einen hohen vierstelligen Betrag betrogen, bis Ihr bewusst wurde, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. (AZ)