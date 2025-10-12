Icon Menü
Illertissen

Todesdrohungen: Frau beleidigt Polizisten nach Beziehungsstreit heftig

Eine Streife wird in Illertissen zu Hilfe genommen und nimmt die 49-Jährige, die sich nicht beruhigen lässt, in Gewahrsam.
    Ein Polizist ist in Illertissen heftig beleidigt worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Auf dem Heimweg von einer Illertisser Bar ist eine 49-Jährige einen derart heftigen Streit mit ihrem Lebensgefährten geraten, dass die Polizei kommen musste. Auch die Streife verschonte die Frau nicht.

    In der Nacht auf Sonntag geriet die Frau in einen „emotionalen Ausnahmezustand“, berichtet die Polizei. Einen eingesetzten Beamten bedrohte sie mit Tode und wurde deswegen in Gewahrsam genommen. Die Frau muss sich wegen Straftaten verantworten. (AZ)

