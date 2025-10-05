Polizei nimmt Autofahrerin in Weißenhorn wegen einer Unfallflucht vorläufig fest

Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben am Freitagnachmittag einen Haftbefehl vollstreckt. Sie kontrollierten ein Auto und dessen Fahrerin in der Memminger Straße in Weißenhorn. Bei dieser Kontrolle wurde nach Polizeiangaben festgestellt, dass die ungarische Fahrzeugführerin mit Haftbefehl wegen einer begangenen Unfallflucht gesucht wurde. Die Polizisten nahmen sie fest und brachten sie zur Dienststelle. Dort konnte die Frau die Haftstrafe durch Bezahlung eines hohen dreistelligen Betrags abwenden, worauf sie wieder entlassen werden konnte. (AZ)

