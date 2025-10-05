Polizei nimmt Autofahrerin in Weißenhorn wegen einer Unfallflucht vorläufig fest

Icon Menü
Weißenhorn

Bei einer Polizeikontrolle in Weißenhorn stellt sich heraus, dass gegen die Fahrerin ein Haftbefehl vorliegt. Die Frau kann diesen allerdings abwenden.
    Eine Autofahrerin aus dem Ausland wurde wegen einer begangenen Unfallflucht per Haftbefehl gesucht. Bei einer Kontrolle in Weißenhorn nahm die Polizei sie fest.
    Eine Autofahrerin aus dem Ausland wurde wegen einer begangenen Unfallflucht per Haftbefehl gesucht. Bei einer Kontrolle in Weißenhorn nahm die Polizei sie fest. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben am Freitagnachmittag einen Haftbefehl vollstreckt. Sie kontrollierten ein Auto und dessen Fahrerin in der Memminger Straße in Weißenhorn. Bei dieser Kontrolle wurde nach Polizeiangaben festgestellt, dass die ungarische Fahrzeugführerin mit Haftbefehl wegen einer begangenen Unfallflucht gesucht wurde. Die Polizisten nahmen sie fest und brachten sie zur Dienststelle. Dort konnte die Frau die Haftstrafe durch Bezahlung eines hohen dreistelligen Betrags abwenden, worauf sie wieder entlassen werden konnte. (AZ)

