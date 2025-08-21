Zeugenaufruf zu klebrigem Saft auf der Straße

Die Polizeiinspektion Weißenhorn ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr in die Kaiser-Karl-Straße gerufen worden. Die Straße war in weiten Bereichen mit einer fettigen Flüssigkeit benetzt, wie die Polizei mitteilt.

Auch in dem nördlich gelegenen Ort Straß bei Nersingen wurde diese Flüssigkeit auf der Straße entdeckt. Die Feuerwehren Weißenhorn, Pfaffenhofen, Straß und Nersingen sicherten die verschmutzten Teilbereiche ab und beschilderten sie. Die Straßenmeisterei Neu-Ulm musste eine Spezialfirma mit der Reinigung der Straße beauftragen. Ersten Ermittlungen nach hat vermutlich ein landwirtschaftliches Gefährt aus dem Bereich Nersingen Molke bei einer Molkerei im Unterallgäu geladen und könnte den Inhalt teilweise verloren haben. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an. Dieser wie auch etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn oder der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)